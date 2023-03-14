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Опубликовано 14 марта 2023, 08:59

Решить конфликт на Украине в мирном русле пока невозможно, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента Песков: В текущей ситуации цели СВО могут быть достигнуты только военным путём

Вывести решение конфликта на Украине в мирное русло пока невозможно. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле высоко ценят усилия всех стран, которые пытаются содействовать переговорному процессу, но в текущей ситуации цели СВО могут быть достигнуты только военным путём.

"Мы высоко ценим роль тех стран, которые уже прикладывают изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло. Но опять же, пока это невозможно, пока этот конфликт решается военным путём — мы должны достигнуть наших целей", — пояснил Песков позицию Кремля.

Он добавил, что здесь имеет значение и позиция киевского режима, однако в этом контексте "ничего не поменялось".

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "грандиозным враньём" недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отсутствии у Москвы стремления к переговорам с Киевом.

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Александр Юнашев
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