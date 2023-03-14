Решить конфликт на Украине в мирном русле пока невозможно, считают в Кремле

Вывести решение конфликта на Украине в мирное русло пока невозможно. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле высоко ценят усилия всех стран, которые пытаются содействовать переговорному процессу, но в текущей ситуации цели СВО могут быть достигнуты только военным путём.

"Мы высоко ценим роль тех стран, которые уже прикладывают изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло. Но опять же, пока это невозможно, пока этот конфликт решается военным путём — мы должны достигнуть наших целей", — пояснил Песков позицию Кремля.

Он добавил, что здесь имеет значение и позиция киевского режима, однако в этом контексте "ничего не поменялось".