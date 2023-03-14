Песков: Кремль знает о предложении провести в Ватикане переговоры по Украине

Российским властям известно о предложении премьера Италии Джорджи Мелони провести в Ватикане переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков — о предложении провести переговоры по Украине в Ватикане. Видео © LIFE

"Мы знаем, что много государств предлагают свои посреднические усилия в урегулировании войны. В том числе мы слышали такие заявления из Ватикана", — сказал официальный представитель Кремля.