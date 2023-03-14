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14 марта, 08:21

В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным

Песков надеется, что прямая линия с Путиным состоится в 2023 году

В Кремле надеются, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в этом году, но сроки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будем надеяться, что да (состоится в 2023 году. — Прим. Лайфа). Форматы востребованные, популярные, не будем их забывать", — рассказал представитель Кремля, не исключив, что прямую линию совместят с пресс-конференцией.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит ежегодно с 2001 года. В 2008–2011 гг. он проводил их в качестве премьер-министра. В рамках этого мероприятия любой желающий может задать главе государства вопросы — с помощью СМС, телефонного звонка, мессенджеров, соцсетей, сайта, мобильных приложений, и президент в прямом эфире на них ответит. Юбилейная — двадцатая прямая линия — состоялась 30 июня 2021 года. В 2022-м Владимир Путин несколько раз выступал с обращением к россиянам, а также общался с гражданами по видеосвязи, поэтому прямой линии в классическом формате не проводилось.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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