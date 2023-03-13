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13 марта, 20:18

В католической архиепархии заявили о любви папы римского к России

Викарий архиепархии Горбунов заявил, что визит папы римского станет благом для России

Если бы папа римский посетил Россию, это было бы благом как для католиков, так и для всей страны. Такое мнение высказал генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. По его словам, папа римский искренне любит русский народ и духовную традицию.

"Я, как и всегда, считаю, что визит папы был бы большим благом не только для католической общины, но и для всей России, потому что он, очевидно, совершенно искренне стремится к миру и любит наш народ и его духовную традицию", — рассказал РИА "Новости" Горбунов в день десятилетия понтификата папы Франциска.

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ТАСС / MAURIZIO BRAMBATTI

Анатолий Симоненко
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