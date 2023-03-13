Папа римский в честь десятилетия избрания записал "попкаст"

Папа римский Франциск в честь десятилетия избрания на престол записал первый подкаст Popecast. Его опубликовал портал Vatican News. Так, понтифик признался, что вспоминает события десятилетней давности, как будто это было вчера. Кроме того, папа римский подчеркнул, что больше всего его травмируют войны.

"Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание, — войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, неважно, кто именно. Они не возвращаются [к матерям]", — отметил он в беседе с журналистом и пожелал людям мира.