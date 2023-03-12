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12 марта, 09:38

Папа римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Севастьянов: Папа римский готовит встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

<p>Папа римский и патриарх Кирилл. ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси</p>

Папа римский и патриарх Кирилл. ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Папа римский Франциск считает братом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и продолжает готовить встречу с ним в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, переписывающийся с понтификом.

"Он мне недавно, где-то неделю назад, писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Возможность второй встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска обсуждалась ещё в прошлом году. Сначала возможной площадкой назывался Иерусалим, а потом — Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Однако она так и не состоялась, а Кирилл не посетил данное мероприятие.

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Матвей Константинов
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