Папа римский хочет встретиться с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Папа римский Франциск считает братом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и продолжает готовить встречу с ним в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, переписывающийся с понтификом.

"Он мне недавно, где-то неделю назад, писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Возможность второй встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска обсуждалась ещё в прошлом году. Сначала возможной площадкой назывался Иерусалим, а потом — Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Однако она так и не состоялась, а Кирилл не посетил данное мероприятие.