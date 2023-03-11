Папа римский рассказал, о чём разговаривал с Путиным

Папа римский Франциск раскрыл темы своих нескольких разговоров с президентом России Владимиром Путиным во время их нескольких встреч. По его словам, речь заходила, в частности, о литературе, а сам российский лидер является культурным человеком.

"Однажды мы говорили с ним о литературе. Он человек, который говорит не только по-русски, он также прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи", — сказал понтифик в интервью La Nation.

Всего, по словам понтифика, Путин посещал его трижды. Также в ходе разговора с изданием он заявил, что готов приехать в Киев, однако только в том случае, если после этого последует визит в Москву. Причём встречу Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского он посчитал маловероятной.