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11 марта, 17:50

Папа римский рассказал, о чём разговаривал с Путиным

Папа римский Франциск назвал Путина культурным человеком

Папа римский Франциск раскрыл темы своих нескольких разговоров с президентом России Владимиром Путиным во время их нескольких встреч. По его словам, речь заходила, в частности, о литературе, а сам российский лидер является культурным человеком.

"Однажды мы говорили с ним о литературе. Он человек, который говорит не только по-русски, он также прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи", сказал понтифик в интервью La Nation.

Всего, по словам понтифика, Путин посещал его трижды. Также в ходе разговора с изданием он заявил, что готов приехать в Киев, однако только в том случае, если после этого последует визит в Москву. Причём встречу Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского он посчитал маловероятной.

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Ранее Франциск заявил, что считает конфликт на Украине обусловленным "имперскими интересами" не только России, но и других стран. Более того, он назвал его "мировой войной".

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Матвей Константинов
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