Папа римский рассказал, о чём разговаривал с Путиным
Папа римский Франциск назвал Путина культурным человеком
Папа римский Франциск раскрыл темы своих нескольких разговоров с президентом России Владимиром Путиным во время их нескольких встреч. По его словам, речь заходила, в частности, о литературе, а сам российский лидер является культурным человеком.
"Однажды мы говорили с ним о литературе. Он человек, который говорит не только по-русски, он также прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная профессия. Это две разные вещи", — сказал понтифик в интервью La Nation.
Всего, по словам понтифика, Путин посещал его трижды. Также в ходе разговора с изданием он заявил, что готов приехать в Киев, однако только в том случае, если после этого последует визит в Москву. Причём встречу Путина и президента Незалежной Владимира Зеленского он посчитал маловероятной.
Ранее Франциск заявил, что считает конфликт на Украине обусловленным "имперскими интересами" не только России, но и других стран. Более того, он назвал его "мировой войной".
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