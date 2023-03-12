Папа римский отказался отменить обет безбрачия для священников
Папа римский Франциск заявил, что не готов отменить обет безбрачия для священников
Папа римский Франциск признался, что не готов пересмотреть необходимость придерживаться обета безбрачия для католических священников.
"Мы увидим, что придёт время, когда папа римский, возможно, пересмотрит [целибат]. Я пока не готов, но очевидно, что это вопрос дисциплины", — сказал он в интервью Perfil.
О вероятности отмены целибата папа римский сказал 11 марта, назвав его "временным предписанием". Он считает, что отмена ограничения вряд ли приведёт к увеличению числа священников.
Данный вопрос давно стоит на повестке в Римско-католической церкви, причём в удалённых зонах особенно остро. Например, в 2019 году предлагалось разрешить рукоположение в священники женатых "умудрённых и праведных" мужчин, однако решение принято не было.
Ранее стало известно, что папа римский готовит встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме. Более того, оказывается, что он считает главу РПЦ братом.
ТАСС / AP / Andrew Medichini