Папа римский Франциск стал хранителем дальневосточного леопарда и дал ему имя
Папа римский Франциск получил почётный титул хранителя леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и назвал его в честь Мартина Фьерро — героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, который является земляком понтифика. Об этом сообщается на сайте нацпарка.
Леопард Мартин Фьерро (Leo 252M), хранителем которого стал папа римский Франциск. Фото © "Земля леопарда"
"Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это литературный персонаж Аргентины из нашей великой национальной поэмы автора Хосе Эрнандеса", — говорится в письме Франциска в Россию.
К слову, одна из самых известных цитат этого персонажа — "Для меня мал весь большой мир" — также символизирует расширение ареала редчайших животных.
Леопард, хранителем которого стал папа римский, впервые был обнаружен у полуострова Гамова, где этих животных не видели долгое время. До включения в состав нацпарка эти места опустошались браконьерами и пожарами, но под охраной природа стала восстанавливаться.
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ТАСС / EPA / MAURIZIO BRAMBATTI, © leopard-land.ru