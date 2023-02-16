Папа римский Франциск стал хранителем дальневосточного леопарда и дал ему имя

Папа римский Франциск получил почётный титул хранителя леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и назвал его в честь Мартина Фьерро — героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, который является земляком понтифика. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

Леопард Мартин Фьерро (Leo 252M), хранителем которого стал папа римский Франциск. Фото © "Земля леопарда"

"Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это литературный персонаж Аргентины из нашей великой национальной поэмы автора Хосе Эрнандеса", — говорится в письме Франциска в Россию.

К слову, одна из самых известных цитат этого персонажа — "Для меня мал весь большой мир" — также символизирует расширение ареала редчайших животных.

Леопард, хранителем которого стал папа римский, впервые был обнаружен у полуострова Гамова, где этих животных не видели долгое время. До включения в состав нацпарка эти места опустошались браконьерами и пожарами, но под охраной природа стала восстанавливаться.