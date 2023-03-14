Жасмин чистосердечно призналась, как врала судьям "Маски", чтобы остаться в шоу

12 марта в эфире шоу "Маска" на НТВ сняли маску с очередного участника. Оказалось, в образе Пиковой Дамы выступала певица Жасмин. Девушка продержалась пять серий. Но выяснилось, что благодарить нужно не талант артистки, а то, что она наглым образом врала жюри. Но совесть всё-таки "задушила", поэтому та лично во всём созналась. "Соврала про татуировку — их нет у меня, а ещё про отсутствие медицинского образования, поскольку на самом деле я медик".

Жасмин призналась, что пришлось врать прямо на сцене шоу. Скриншот эфира канала НТВ © ntv.ru

По словам Жасмин, врать ей пришлось. В ином случае она бы и не продержалась на проекте ни одной серии. Оказывается, девушка — хорошая приятельница Филиппа Киркорова, самого председателя жюри шоу "Маска". Бедросович сразу начал что-то подозревать. У маски Пиковой Дамы спрашивали не только про тату и медобразование — также интересовались, была ли она когда-нибудь на дне рождения дочки Киркорова. Певица соврала, отвечая "нет", хотя на самом деле всё было по-другому.

Мне пришлось сказать неправду, когда Валерия напрямую спросила, не встречались ли мы на дне рождения доченьки Филиппа Аллы-Виктории. Конечно, мы там были, но пришлось с полным непониманием, о чём речь, сказать: "Нееет" Жасмин

Жасмин была готова, что она рано покинет шоу "Маска". Скриншот эфира канала НТВ © ntv.ru

Но недавно певица призналась в содеянном в интервью "Комсомольской правде". Сказав, что была уверена — продержаться на проекте долго у неё не получится. "Первые два выпуска мне действительно удавалось запутать жюри, но мы с продюсерами, честно говоря, были готовы, что меня быстро разгадают, ведь Филипп столько времени меня ждал". Помимо дружбы с Киркоровым артистка не раз контактировала почти со всеми членами жюри.

Певица Жасмин. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Грустить из-за того, что её так быстро разгадали, Жасмин не собирается. По её словам, выступать в таком костюме — дело далеко не самое лёгкое, плюс вписать съёмки в и без того плотный график было крайне сложно: "А ещё мне сложновато было выдерживать график. Например, если утром чувствуешь недомогание, а днём тебе нужно быть в студии, визит перенести нельзя, потому что на каждую маску даётся строго определённое время. Участники не должны пересекаться ни в студии, ни на репетициях, и переносы практически невозможны. Не важно, как ты себя чувствуешь, в голосе или нет — едешь и работаешь", — рассказала певица.