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16 марта, 14:30

Поклонники заподозрили МакSим в беременности, но, возможно, в животе пельмешки Гузеевой

Фанаты сложили 2 + 2, и выводы напрашиваются сами по себе. Судя по всему, певица скоро станет мамочкой в третий раз.

Певицу МакSим заподозрили в том, что она забеременела. Девушка выступала на концерте в Красноярске, когда публика обратила внимание на заметно выпирающий живот исполнительницы. Осмотрев кадры, которые после были опубликованы в Сети, можно сделать вывод, что скоро Максим (настоящее имя — Марина Максимова) станет мамой в третий раз.

Певица Максим беременна в третий раз? Фото © Telegram / SVETSKlE_HRONIKI

Певица Максим беременна в третий раз? Фото © Telegram / SVETSKlE_HRONIKI

Девушка крайне редко комментирует свою личную жизнь, но, судя по всему, фанаты не сильно от этого страдают. Несколько месяцев назад уже появлялись слухи о беременности певицы. Обсуждения вспыхнули из-за внезапно отменённого выступления по причине "плохого самочувствия". Известно, что тогда у певицы начала кружиться голова и резко подскочило давление.

Певица МакSим. Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы

Певица МакSим. Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы

Делать выводы о беременности Максим по округлившемуся животу не стоит. Учитывая, что её здоровье сейчас находится не в самом лучшем состоянии. В 2021-м году девушка впала в кому с двусторонним поражением лёгких. С тех пор как певица выкарабкалась с того света, 3 августа 21-го, прошло полтора года. Вряд ли артистка стала бы так рисковать своим и без того нестабильным состоянием ради ещё одного ребёнка.

Остаётся только ждать. Сама певица не высказывала мнения насчёт появившихся слухов о беременности — представители артистки тоже пока что не делали никаких официальных заявлений.

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Telegram / SVETSKlE_HRONIKI, VK / Официальный фан-клуб певицы

Сергей Трофимов
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