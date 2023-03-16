Поклонники заподозрили МакSим в беременности, но, возможно, в животе пельмешки Гузеевой
Фанаты сложили 2 + 2, и выводы напрашиваются сами по себе. Судя по всему, певица скоро станет мамочкой в третий раз.
Певицу МакSим заподозрили в том, что она забеременела. Девушка выступала на концерте в Красноярске, когда публика обратила внимание на заметно выпирающий живот исполнительницы. Осмотрев кадры, которые после были опубликованы в Сети, можно сделать вывод, что скоро Максим (настоящее имя — Марина Максимова) станет мамой в третий раз.
Певица Максим беременна в третий раз? Фото © Telegram / SVETSKlE_HRONIKI
Девушка крайне редко комментирует свою личную жизнь, но, судя по всему, фанаты не сильно от этого страдают. Несколько месяцев назад уже появлялись слухи о беременности певицы. Обсуждения вспыхнули из-за внезапно отменённого выступления по причине "плохого самочувствия". Известно, что тогда у певицы начала кружиться голова и резко подскочило давление.
Певица МакSим. Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы
Делать выводы о беременности Максим по округлившемуся животу не стоит. Учитывая, что её здоровье сейчас находится не в самом лучшем состоянии. В 2021-м году девушка впала в кому с двусторонним поражением лёгких. С тех пор как певица выкарабкалась с того света, 3 августа 21-го, прошло полтора года. Вряд ли артистка стала бы так рисковать своим и без того нестабильным состоянием ради ещё одного ребёнка.
Остаётся только ждать. Сама певица не высказывала мнения насчёт появившихся слухов о беременности — представители артистки тоже пока что не делали никаких официальных заявлений.
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Telegram / SVETSKlE_HRONIKI, VK / Официальный фан-клуб певицы