Косметолог разоблачила якобы нестареющих звёзд и объяснила, почему Лопес и Андреева выглядят на 30 в свои 60

На недавней вечеринке своей фигурой и внешним видом 60-летняя Деми Мур поразила всех. Женщины разных возрастов, завидуя, начали шептаться: "Неужели в таком возрасте возможно так хорошо выглядеть?" Что нужно делать для того, чтобы стареть медленно и красиво? Сама актриса клянётся, что не слишком уж часто прибегает к услугам косметологов и хирургов. Мол, всё своё, натуральное. Вот только эксперт Марта Орлова не согласна. Она уверена, что "нестареющие" знаменитости — что наши, что зарубежные — просто скрывают походы в салоны. Как нас обманывают "девицы" под 60, которые выглядят на 30?

Деми Мур

Актриса Деми Мур. © Getty Images / Michael Buckner / Variety

Присмотревшись к фотографиям актрисы, косметолог сразу вынесла вердикт: точно была маммопластика, то есть коррекция груди. Деми рожала и кормила грудью, такая идеальная форма сохраниться сама по себе не могла. Ещё артистка, по словам Марты, сделала немало косметологических процедур: "уколы красоты" с ботоксом, мезотерапию и, скорее всего, лазерную шлифовку. Видно, что у Мур точно присутствуют лифтинговые нити для лица. А с учётом возраста можно быть уверенными в том, что были блефаропластика и подтяжка у хирургов. "Деми Мур — счастливая обладательница мелкоморщинистого типа старения, с которым легче всего работать косметологам, а ещё изначально актриса — очень красивая женщина".

Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева. Фото © ТАСС

Присмотревшись к знаменитой бывшей ведущей новостей, косметолог сразу отметила эффект от "уколов красоты". А ещё в анфас видно, что 57-летняя Екатерина ввела в скулы приличную дозу филлеров и сделала более выразительными свои губы. "Кроме того, в блоге красавицы есть видео годичной давности, где опытный глаз может увидеть трассы от нитей для лифтинга овала лица. Ну а мимика на низких дозах ботулотоксина выглядит именно так: лицо не гримасничает, но остаётся живым и молодым", — подытоживает Марта Орлова.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото © Getty Images for The Recording Academy / Phillip Faraone

Что опытный эксперт сможет сказать о Дженнифер Лопес? Об актрисе, которая не только повторно сыграла свадьбу с Беном Аффлеком, но и в свои 53 выглядит максимум на 35 лет. Первое, на что обращает внимание Марта, — огромные физические нагрузки кинодивы. Именно благодаря спортзалу в свои годы артистка может похвастаться великолепной фигурой. Но и тут не обошлось без хирургического вмешательства и походов к косметологу. Орлова уверена: в область ягодиц перенесли жир с талии. Это называется липомоделирование. Такая тактика очень популярна у латиноамериканцев. Но не только фигура привлекла внимание эксперта, было что сказать и про лицо: "Такие скулы со временем без нитей или подтяжки у хирурга падают, превращаясь в брыли, да и без ботулотоксина полноценной гармонизации лица не добиться".

Ирина Безрукова

Актриса Ирина Безрукова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев