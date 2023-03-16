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16 марта, 12:36

Против блогерши Лерчек и её мужа возбудили ещё одно уголовное дело

СК возбудил второе дело против блогеров Чекалиных — об отмывании денежных средств

<p>Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek</p>

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Второе уголовное дело завели в отношении блогерши Лерчек и её мужа — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила журналистам в четврег представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года "отмыла" 130 млн рублей, приобретя на них доллары.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — уточнили в следственных органах.

Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов

Счета и имущество семьи Лерчек арестованы по делу об уклонении от налогов

Напомним, что ранее блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.

Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.

Марина Калегина
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