Против блогерши Лерчек и её мужа возбудили ещё одно уголовное дело
СК возбудил второе дело против блогеров Чекалиных — об отмывании денежных средств
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с мужем Артёмом. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Второе уголовное дело завели в отношении блогерши Лерчек и её мужа — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила журналистам в четврег представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года "отмыла" 130 млн рублей, приобретя на них доллары.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — уточнили в следственных органах.
Напомним, что ранее блогерше Лерчек предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве. СК показал видео обыска в доме миллиардеров, среди прочего там обнаружили золотые слитки. Как стало известно Лайфу, с обысками силовики пришли и к родственникам блогерши.
Кто такая блогерша Лерчек и как она заработала свои богатства, Лайф объяснял здесь.