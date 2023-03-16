Против блогерши Лерчек и её мужа возбудили ещё одно уголовное дело

Второе уголовное дело завели в отношении блогерши Лерчек и её мужа — о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила журналистам в четврег представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, чета Чекалиных в апреле 2021 года "отмыла" 130 млн рублей, приобретя на них доллары.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — уточнили в следственных органах.