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16 марта, 13:08

Комика Руслана Белого попросили проверить на экстремизм

Воронежское СУ СК попросили проверить на экстремизм комика Руслана Белого

<p>Руслан Белый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy</p>

Руслан Белый. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

В ГУ СКР по Воронежской области поступило обращение с просьбой проверить на экстремизм видео выступления комика Руслана Белого, который начинал свою юмористическую карьеру именно в этом регионе. Как сообщает "Коммерсант", автором обращения является координатор местного реготделения ЛДПР Павел Большов.

"Поражают безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали "За отличие в военной службе" третьей степени", — пишет Большов.

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По его словам, Белый "в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине". К обращению прикреплено видео выступления комика, судя по всему, распространённое в "Тиктоке". Там он заявляет, что "не поддерживает СВО", а между глаголами "нападать" и "защищать" выбирает второй. Также Белый рассказывает о многочисленных родственниках с Украины и друзьях из теробороны.

Ранее Лайф рассказывал, как бывший друг Верки Сердючки продюсер Сергей Лавров остался в шоке от её антироссийского концерта в Италии. По его словам, это был худший концерт Андрея Данилко, на котором он когда-либо присутствовал.

Никита Никонов
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