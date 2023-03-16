Комика Руслана Белого попросили проверить на экстремизм

В ГУ СКР по Воронежской области поступило обращение с просьбой проверить на экстремизм видео выступления комика Руслана Белого, который начинал свою юмористическую карьеру именно в этом регионе. Как сообщает "Коммерсант", автором обращения является координатор местного реготделения ЛДПР Павел Большов.

"Поражают безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали "За отличие в военной службе" третьей степени", — пишет Большов.

По его словам, Белый "в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине". К обращению прикреплено видео выступления комика, судя по всему, распространённое в "Тиктоке". Там он заявляет, что "не поддерживает СВО", а между глаголами "нападать" и "защищать" выбирает второй. Также Белый рассказывает о многочисленных родственниках с Украины и друзьях из теробороны.