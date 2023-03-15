"Противно смотреть!": Сердючка устроила антироссийскую вакханалию на концерте в Италии

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сейчас активно пытается заработать деньги на европейских зрителях. Бывший друг артиста, известный российский музыкальный продюсер Сергей Лавров, на днях попал на его концерт в итальянском Неаполе. После шоу он, честно говоря, ещё не оправился.

"До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один за концерт, а второй — за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. <...> Просто противно смотреть!" — поделился Лавров в беседе с МК.

По словам продюсера, после каждой песни "охрипший" Данилко выкрикивал со сцены антироссийские лозунги. Продюсер признался, что это был худший концерт Сердючки, на котором он когда-либо присутствовал. При этом украинский артист заметил бывшего друга, но сделал вид, что не увидел его, а после выступления отправил Лаврову сообщение, в котором заявил, что теперь им не о чем разговаривать.