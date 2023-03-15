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15 марта, 14:31

"Противно смотреть!": Сердючка устроила антироссийскую вакханалию на концерте в Италии

Бывший друг Верки Сердючки остался в шоке от антироссийского концерта артиста в Италии

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сейчас активно пытается заработать деньги на европейских зрителях. Бывший друг артиста, известный российский музыкальный продюсер Сергей Лавров, на днях попал на его концерт в итальянском Неаполе. После шоу он, честно говоря, ещё не оправился.

"До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один за концерт, а второй — за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. <...> Просто противно смотреть!" — поделился Лавров в беседе с МК.

По словам продюсера, после каждой песни "охрипший" Данилко выкрикивал со сцены антироссийские лозунги. Продюсер признался, что это был худший концерт Сердючки, на котором он когда-либо присутствовал. При этом украинский артист заметил бывшего друга, но сделал вид, что не увидел его, а после выступления отправил Лаврову сообщение, в котором заявил, что теперь им не о чем разговаривать.

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Русофобка Верка Сердючка снова запела на русском, нарушив запрет

Ранее российские общественники обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой навсегда запретить въезд в Россию для украинского артиста Андрея Данилко. Они обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Сердючка со сцены пожелала смерти российским властям.

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Telegram / verka_serdyuchka

Наталья Исакова
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