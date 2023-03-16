На Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремизма

В отношении задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* составлен административный протокол по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". Об этом рассказал его адвокат Владислав Идамжапов, не уточнив, о какой символике идёт речь.