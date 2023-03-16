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16 марта, 11:18

На Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремизма

Адвокат заявил, что на Ройзмана составили протокол о пропаганде экстремистской символики

<p>Евгений Ройзман. Обложка © ТАСС / AP</p>

Евгений Ройзман. Обложка © ТАСС / AP

В отношении задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* составлен административный протокол по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". Об этом рассказал его адвокат Владислав Идамжапов, не уточнив, о какой символике идёт речь.

"Ройзмана судят по части 1 статьи 20.3 КоАП", уточнил в беседе с журналистами юрист.

Завершено расследование дела Ройзмана о дискредитации Российской армии

Завершено расследование дела Ройзмана о дискредитации Российской армии

Как сообщалось сегодня, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* задержан полицией. Тогда адвокат Владислав Идамжапов рассказал, что причиной послужил пост бывшего чиновника в социальных сетях. Задержанному может грозить арест до 15 суток.

* Включён в реестр иноагентов.

Татьяна Миссуми
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