Завершено расследование дела Ройзмана о дискредитации Российской армии

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Российской армии завершено. Рассмотрение по существу может начаться уже в этом месяце, сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

"Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана] по существу может начаться к концу марта" — приводит его слова ТАСС.