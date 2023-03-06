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6 марта, 05:49

Завершено расследование дела Ройзмана о дискредитации Российской армии

Расследование уголовного дела в отношении Ройзмана о дискредитации ВС РФ завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Российской армии завершено. Рассмотрение по существу может начаться уже в этом месяце, сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

"Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана] по существу может начаться к концу марта" — приводит его слова ТАСС.

Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Ройзман отверг обвинения по делу о дискредитации ВС РФ

Как рассказывал Лайф, 24 августа прошлого года Ройзман был задержан. Правоохранители пришли к нему домой с ордером. Было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", предусматривающей до трёх лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. А в ноябре суд взыскал с Ройзмана полмиллиона рублей в пользу МВД из-за незаконной акции в Екатеринбурге.

*Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo

Николь Вербер
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