Завершено расследование дела Ройзмана о дискредитации Российской армии
Расследование уголовного дела в отношении Ройзмана о дискредитации ВС РФ завершено
Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Российской армии завершено. Рассмотрение по существу может начаться уже в этом месяце, сообщил адвокат Владислав Идамжапов.
"Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана] по существу может начаться к концу марта" — приводит его слова ТАСС.
Как рассказывал Лайф, 24 августа прошлого года Ройзман был задержан. Правоохранители пришли к нему домой с ордером. Было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", предусматривающей до трёх лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. А в ноябре суд взыскал с Ройзмана полмиллиона рублей в пользу МВД из-за незаконной акции в Екатеринбурге.
*Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / AP Photo