Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержала полиция
Ройзмана задержала полиция по обвинению в демонстрации экстремистской символики
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* задержан сотрудниками полиции, в скором времени его доставят в отдел для составления протокола, а после — в суд. Как рассказал в беседе с Ura.ru адвокат Владислав Идамжапов, причиной послужил пост бывшего чиновника в социальных сетях.
"За Евгением Ройзманом полицейские пришли. Кто-то ещё в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику. Видимо там перепост от [блогера Алексея] Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд", — сообщил адвокат.
По словам Идамжапова, Ройзман не зарегистрирован "Вконтакте", а репост, о котором идёт речь, сделан не на странице, а в группе "Евгений Ройзман". Адвокат убеждает: бывший чиновник не имеет отношения к данной группе, как и к остальным аналогичным, которых порядка 20 штук.
Как рассказывал Лайф, 24 августа прошлого года Ройзман был задержан. Правоохранители пришли к нему домой с ордером. Было возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", предусматривающей до трёх лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. В ноябре суд взыскал с Ройзмана полмиллиона рублей в пользу МВД из-за незаконной акции в Екатеринбурге, а в марте расследование дела о дискредитации ВС РФ было завершено.
* Включён в реестр иноагентов.