Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержала полиция

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* задержан сотрудниками полиции, в скором времени его доставят в отдел для составления протокола, а после — в суд. Как рассказал в беседе с Ura.ru адвокат Владислав Идамжапов, причиной послужил пост бывшего чиновника в социальных сетях.

"За Евгением Ройзманом полицейские пришли. Кто-то ещё в декабре написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику. Видимо там перепост от [блогера Алексея] Навального. Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд", — сообщил адвокат.

По словам Идамжапова, Ройзман не зарегистрирован "Вконтакте", а репост, о котором идёт речь, сделан не на странице, а в группе "Евгений Ройзман". Адвокат убеждает: бывший чиновник не имеет отношения к данной группе, как и к остальным аналогичным, которых порядка 20 штук.