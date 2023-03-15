От 700 тыс. за смену: Сумма реального заработка российских актёров вас удивит

Считать чужие деньги всегда интересно, особенно если речь идёт о знаменитых личностях, которые к тому же периодически могут поплакаться в соцсетях, что им не хватает на новое авто премиум-класса. Чтобы больше не было никаких секретов от зрителей, эксперты раскрыли реальные гонорары российских актёров театра и кино. И лучше присядьте, ведь эти цифры вас поразят.

Расставим всех по возрастанию. Первым окажется Алексей Серебряков, который за смену в двенадцать часов получает гонорар в размере 700 тысяч рублей. Неплохое начало, да? Следом идёт красавчик Данила Козловский, недавно засветивший своё "достоинство" на камеру. Плейбой за один съёмочный день становится богаче более чем на миллион рублей.

Сколько на самом деле зарабатывает Данила Козловский. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Следом расположился брутальный Дмитрий Нагиев, у которого гонорар за смену составляет полтора миллиона рублей. Но знаменитость зарабатывает ещё и на рекламе, поэтому цифры могут быть даже выше. Не отстаёт от конкурента и недавно ставший невероятно востребованным Сергей Бурунов. Он тоже просит от 1,2 миллиона рублей за рабочий день. Но это ещё не предел.

Самый высокооплачиваемый актёр — Олег Меньшиков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Самым дорогим актёром считается Олег Меньшиков — легенда российского театра и кино. С его гонораром пока никто не в силах тягаться. Знаменитость получает за смену в двенадцать часов 100 тысяч долларов, что в переводе на наши окажется суммой более чем в семь с половиной миллионов.