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15 марта, 14:54

В новой версии игры FIFA могут отказаться от российских комментаторов

Журналист Генич: В новой версии симулятора FIFA не будет русской озвучки

В новой версии футбольного симулятора EA Sports FC (FIFA 24) не будет русской озвучки. Об этом сообщил журналист Константин Генич.

"Мне написали из Electronic Arts (издатель игры. — Прим. Лайфа), что больше не будет озвучки", — цитирует его телеграм-канал "Коммент.Шоу".

При этом один из комментаторов игры, Георгий Черданцев, опровергает эту информацию. По его словам, русская озвучка записана и выйдет в новой версии FIFA осенью.

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Лайф напоминает, что симулятор FIFA 23 вышел в сентябре 2022 года. В этой версии игры не были представлены российские клубы и сборная.

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Никита Осипов
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