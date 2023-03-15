В новой версии игры FIFA могут отказаться от российских комментаторов

В новой версии футбольного симулятора EA Sports FC (FIFA 24) не будет русской озвучки. Об этом сообщил журналист Константин Генич.

"Мне написали из Electronic Arts (издатель игры. — Прим. Лайфа), что больше не будет озвучки", — цитирует его телеграм-канал "Коммент.Шоу".

При этом один из комментаторов игры, Георгий Черданцев, опровергает эту информацию. По его словам, русская озвучка записана и выйдет в новой версии FIFA осенью.