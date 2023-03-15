Хакеры исполнили угрозу и слили материалы ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В Сеть слиты материалы ещё не вышедшей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Общий объём — 16 Гб. В паблике "Вестник "Того Самого Сталкера" размещены ссылки на данные, предположительно, похищенные у студии GSC Game World.

В сообществе указано, что по ссылкам можно увидеть карту игрового мира, сюжет с объяснениями и пометками, скриншотов и описания предметов, деталей игры, концепт-арты и другие данные проекта. Авторы также обращают внимание на то, что в новой версии использованы детали из отменённого сиквела 2011 года.

Скрин из данных, опубликованных хакерами. Фото © VK \ "Вестник "Того Самого Сталкера"

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на этот год. GSC Game World прекратила продажу своих тайтлов на территории России. Студия также отказалась от русскоязычного дубляжа.