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12 марта, 01:46

Хакеры из РФ пригрозили сливом и потребовали извинений от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2

<p>Слитый скриншот кадра из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/vestnik_tss?z=photo-165011456_457248919/wall-165011456_31259" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вестник "Того Самого Сталкера"</a></p>

Слитый скриншот кадра из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Обложка © VK / Вестник "Того Самого Сталкера"

Хакерская группировка из РФ пригрозила создателям шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 — украинской компании GSC Game World — сливом контента в Сеть до релиза компьютерной игры, если они не пересмотрят отношение к российским и белорусским игрокам. Их ультиматум появился накануне в соцсетях.

Как заявили хакеры, у них в распоряжении есть большое количество материалов по игре, в том числе полноценный сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и многое другое. В подтверждение слов часть заполученных материалов они уже опубликовали.

Вышел геймплейный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Вышел геймплейный трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Чтобы контент не попал в Сеть, компания GSC Game World должна будет изменить политику в отношении геймеров из РФ и Белоруссии, а также вернуть полную русскую локализацию. Ответа от создателей игры ждут до 15 марта.

"Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности: стагнация чувствуется уже очень серьёзно — а значит, пора налаживать отношения с комьюнити", — указано в заявлении хакеров.

Из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 решили убрать русскую озвучку

Из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 решили убрать русскую озвучку

Ранее сообщалось, что российские хакеры 23 Февраля взломали украинский телеканал и вывели в эфир гимн России. Видео с таким необычным сигналом от "Интера" поделились граждане соседнего государства в соцсетях.

Иван Косицын
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