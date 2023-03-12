Хакеры из РФ пригрозили сливом и потребовали извинений от разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2
Слитый скриншот кадра из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Обложка © VK / Вестник "Того Самого Сталкера"
Хакерская группировка из РФ пригрозила создателям шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 — украинской компании GSC Game World — сливом контента в Сеть до релиза компьютерной игры, если они не пересмотрят отношение к российским и белорусским игрокам. Их ультиматум появился накануне в соцсетях.
Как заявили хакеры, у них в распоряжении есть большое количество материалов по игре, в том числе полноценный сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и многое другое. В подтверждение слов часть заполученных материалов они уже опубликовали.
Чтобы контент не попал в Сеть, компания GSC Game World должна будет изменить политику в отношении геймеров из РФ и Белоруссии, а также вернуть полную русскую локализацию. Ответа от создателей игры ждут до 15 марта.
"Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности: стагнация чувствуется уже очень серьёзно — а значит, пора налаживать отношения с комьюнити", — указано в заявлении хакеров.
Ранее сообщалось, что российские хакеры 23 Февраля взломали украинский телеканал и вывели в эфир гимн России. Видео с таким необычным сигналом от "Интера" поделились граждане соседнего государства в соцсетях.