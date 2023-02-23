Хакеры взломали украинский телеканал ради поздравления с 23 Февраля

Российские хакеры взломали украинский телеканал и вывели в эфир гимн России. Видео с таким необычным сигналом от "Интера" поделились граждане соседнего государства в соцсетях.

Гимн РФ на украинском телеканале "Интер". Видео © Telegram / Новини Live

Хакеры также разместили в эфире обращение, посвящённое 23 февраля. Текст начинался со слов "дорогие товарищи". Это было поздравление с "праздником Советской Армии и Военно-морского флота".

Поздравление с 23 Февраля на украинском телеканале, размещённое хакерами. Фото © Telegram / "Страна"

К зрителям телеканала обратились с призывом передавать координаты украинских войск, а к военнослужащим ВСУ — с предложением сдаваться в плен.