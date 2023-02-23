Хакеры взломали украинский телеканал ради поздравления с 23 Февраля
Хакеры включили 23 февраля гимн России на украинском телеканале "Интер"
Российские хакеры взломали украинский телеканал и вывели в эфир гимн России. Видео с таким необычным сигналом от "Интера" поделились граждане соседнего государства в соцсетях.
Гимн РФ на украинском телеканале "Интер". Видео © Telegram / Новини Live
Хакеры также разместили в эфире обращение, посвящённое 23 февраля. Текст начинался со слов "дорогие товарищи". Это было поздравление с "праздником Советской Армии и Военно-морского флота".
Поздравление с 23 Февраля на украинском телеканале, размещённое хакерами. Фото © Telegram / "Страна"
К зрителям телеканала обратились с призывом передавать координаты украинских войск, а к военнослужащим ВСУ — с предложением сдаваться в плен.
Как писал Лайф ранее, хакеры попытались напугать россиян радиосообщениями об "угрозе ракетного удара". Это произошло утром 22 февраля. На самом деле никакой угрозы не было, подчеркнули тогда в МЧС.
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