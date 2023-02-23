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23 февраля, 20:28

Хакеры взломали украинский телеканал ради поздравления с 23 Февраля

Хакеры включили 23 февраля гимн России на украинском телеканале "Интер"

Российские хакеры взломали украинский телеканал и вывели в эфир гимн России. Видео с таким необычным сигналом от "Интера" поделились граждане соседнего государства в соцсетях.

Гимн РФ на украинском телеканале "Интер". Видео © Telegram / Новини Live

Хакеры также разместили в эфире обращение, посвящённое 23 февраля. Текст начинался со слов "дорогие товарищи". Это было поздравление с "праздником Советской Армии и Военно-морского флота".

Поздравление с 23 Февраля на украинском телеканале, размещённое хакерами. Фото © Telegram / "Страна"

Поздравление с 23 Февраля на украинском телеканале, размещённое хакерами. Фото © Telegram / "Страна"

К зрителям телеканала обратились с призывом передавать координаты украинских войск, а к военнослужащим ВСУ — с предложением сдаваться в плен.

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Как писал Лайф ранее, хакеры попытались напугать россиян радиосообщениями об "угрозе ракетного удара". Это произошло утром 22 февраля. На самом деле никакой угрозы не было, подчеркнули тогда в МЧС.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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