Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования хакеров из РФ
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 призвали не делиться скринами из утечки, организованной хакерами
Представители студии GSC Game World ответили на ультиматум хакерской группировки из РФ, которая пригрозила выложить материалы по шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 до официального выхода видеоигры. Их заявление опубликовано на странице компании в соцсети.
Так, разработчики отказались выполнять требования хакеров, призывая геймеров не смотреть и не делиться слитой информацией, чтобы не испортить впечатление от игры. В то же время в компании признали, что утечка произошла из-за взлома аккаунта одного из сотрудников.
Как писал Лайф, российская хакерская группировка пригрозила создателям шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят отношение к российским и белорусским игрокам. Среди требований значилась и полная русская локализация игры.