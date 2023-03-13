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12 марта, 21:08

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования хакеров из РФ

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 призвали не делиться скринами из утечки, организованной хакерами

Представители студии GSC Game World ответили на ультиматум хакерской группировки из РФ, которая пригрозила выложить материалы по шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 до официального выхода видеоигры. Их заявление опубликовано на странице компании в соцсети.

Так, разработчики отказались выполнять требования хакеров, призывая геймеров не смотреть и не делиться слитой информацией, чтобы не испортить впечатление от игры. В то же время в компании признали, что утечка произошла из-за взлома аккаунта одного из сотрудников.

Из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 решили убрать русскую озвучку

Из шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 решили убрать русскую озвучку

Как писал Лайф, российская хакерская группировка пригрозила создателям шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 сливом контента в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят отношение к российским и белорусским игрокам. Среди требований значилась и полная русская локализация игры.

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VK / Вестник "Того Самого Сталкера"

Иван Косицын
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