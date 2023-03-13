Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отказались выполнять требования хакеров из РФ

Представители студии GSC Game World ответили на ультиматум хакерской группировки из РФ, которая пригрозила выложить материалы по шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2 до официального выхода видеоигры. Их заявление опубликовано на странице компании в соцсети.

Так, разработчики отказались выполнять требования хакеров, призывая геймеров не смотреть и не делиться слитой информацией, чтобы не испортить впечатление от игры. В то же время в компании признали, что утечка произошла из-за взлома аккаунта одного из сотрудников.