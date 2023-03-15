Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

Гитарист и сооснователь знаменитой группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра. Обряд посвящения провёл король Великобритании Карл III, пишет издание NME.

"Этот почётный знак, своего рода лицензия, доверенность на продолжение того, чем я занимаюсь", — прокомментировал получение титула новоиспечённый сэр Мэй.

Как уточняется, титул рыцаря-бакалавра 75-летнему музыканту присвоили не только за заслуги в творческой деятельности, но и за работу, направленную на защиту диких животных.