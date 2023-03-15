Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю
Церемония посвящения гитариста Queen Брайана Мэя в рыцари. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / brianmayforreal
Гитарист и сооснователь знаменитой группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра. Обряд посвящения провёл король Великобритании Карл III, пишет издание NME.
"Этот почётный знак, своего рода лицензия, доверенность на продолжение того, чем я занимаюсь", — прокомментировал получение титула новоиспечённый сэр Мэй.
Как уточняется, титул рыцаря-бакалавра 75-летнему музыканту присвоили не только за заслуги в творческой деятельности, но и за работу, направленную на защиту диких животных.
Ранее Лайф рассказывал, что после коронации Карла III его супругу станут официально называть королевой без приставки "консорт". Сразу этого делать не стали, отдавая дань памяти Елизавете II.