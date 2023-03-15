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15 марта, 15:07

Карл III присвоил титул рыцаря гитаристу группы Queen Мэю

<p>Церемония посвящения гитариста Queen Брайана Мэя в рыцари<strong style="font-weight: bold;">. </strong>Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / brianmayforreal</p>

Церемония посвящения гитариста Queen Брайана Мэя в рыцари. Обложка © Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / brianmayforreal

Гитарист и сооснователь знаменитой группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра. Обряд посвящения провёл король Великобритании Карл III, пишет издание NME.

"Этот почётный знак, своего рода лицензия, доверенность на продолжение того, чем я занимаюсь", — прокомментировал получение титула новоиспечённый сэр Мэй.

Как уточняется, титул рыцаря-бакалавра 75-летнему музыканту присвоили не только за заслуги в творческой деятельности, но и за работу, направленную на защиту диких животных.

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Наталья Исакова
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