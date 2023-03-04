Внуки, золото, Spice Girls: Все секреты будущей церемонии коронации Карла III

Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года. И с каждым днём интрига вокруг этого события только растёт. Приедут ли на мероприятие приглашённые принц Гарри и Меган Маркл? Неизвестно. Зато совсем недавно выяснилось, что будущий король отомстил сыну, выселив того из коттеджа Фрогмор в Виндзоре. Напомним, имение герцог и герцогиня Сассекские получили в подарок на свадьбу от покойной Елизаветы II. Но жить там уже не смогут, ключи передали младшему брату Карла III — принцу Эндрю. Остановится ли на этом "пока ещё не король" — неясно. Но расскажем о том, как на сегодняшний день планируют провести церемонию коронации.

Королевские внуки

Королева Елизавета II и принц Джордж, 2022 год. Фото © Flickr / Number 10

Важная роль в предстоящем событии будет отведена детям. Ключевыми персонажами станут внуки Карла. В первую очередь девятилетний Джордж — первенец принца Уильяма. Также публике впервые будут представлены пятеро внуков Камиллы — супруги Карла III и будущей носительницы титула королевы. До коронации их увидеть можно было редко. Так что летом полюбуемся 15-летней Лолой и 13-летним Фредди, чей отец Том Паркер-Боулз. Также посмотрим на 15-летнюю Элизу и близнецов Луиса и Гуса (13 лет) — дети дочери герцогини Корнуольской Лоры.

Золотая карета

Из-за веса золотую королевскую карету приходится запрягать восьмёркой лошадей. Фото © Wikimedia Commons / Steve F-E-Cameron

В этот раз мы вряд ли увидим золотую королевскую карету, на которой предыдущие британские монархи отправлялись на церемонию из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Транспортное средство с 260-летней историей в последний раз появлялось на публике в июне 2022 года, когда отмечался 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II. Впрочем, есть шанс, что Карл и Камилла всё же прокатятся на легендарной повозке по улицам Лондона. Но уже после официальной части.

Список гостей

Кадр из документального сериала "Гарри и Меган". Скриншот видео © YouTube / Netflix

Список приглашённых на церемонию уже опубликован, и в нём есть опальные принц Гарри и Меган Маркл. Но приедет ли пара на коронацию, никто не знает. А вот сразу подтвердили своё участие в предстоящей коронации князь Монако Альбер II и его жена — княгиня Шарлин. Естественно, ожидаются первые лица и многих других стран.

Всего на церемонию приглашено более двух тысяч человек. Для сравнения: в коронации Елизаветы II в 1953 году приняли участие восемь тысяч.

Концерт без звёзд

Spice Girls во время тура в честь воссоединения коллектива в 2019 году. Фото © Flickr / Raph_PH

В Виндзорском замке пройдёт большой концерт, посвящённый предстоящей коронации Карла. И на него продаются билеты. Но не так хорошо, как ожидалось. Всё дело в топовых артистах, которые один за другим отказываются выступать на грядущем шоу. Ставку делали на Элтона Джона и культовую группу Spice Girls, но эти исполнители уже заявили, что не будут принимать участия. Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс тоже не приедут: они сослались на плотный график. Кто же из культовых знаменитостей в итоге окажется на сцене?

Отказ от ритуалов

Коронация Елизаветы II, 1953 год. Фото © royal.uk

Во время коронации покойной Елизаветы II в 1953 году ей вручили золотой слиток. С учётом проблем в мировой экономике это вряд ли повторится с Карлом. Откажутся и от услуг Суда Претензий — специального органа, который был учреждён ещё в 1377 году. Он распределял обязанности участников коронации, но сейчас эту функцию исполняет комиссия при британском правительстве.

Кое-какие обряды всё же не тронут. Например, помазание монарха, во время которого он поклянётся быть "защитником веры".

Продолжительность церемонии

Коронация Елизаветы II, 1953 год. Фото © royal.uk