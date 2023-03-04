7 лайфхаков с хозяйственным мылом из СССР — и болезни вылечит, и в уборке поможет

Многие люди сегодня привыкли считать, что этот коричневый "кирпич" был признаком бедности. Мол, все в СССР им пользовались, потому что не хватало денег на "элитное" белое. Но на деле всё было не так просто. Считать хозяйственное мыло исключительно советским изобретением неверно. До революции оно выпускалось в Москве под названием "Народное". Его рецепт просто доработали в СССР и переименовали уже в "Хозяйственное". А наши мамы и бабушки прекрасно знали о свойствах щелочного продукта, поэтому активно им пользовались. Что же моют хозяйственным мылом, если не руки?

1. Мыло помогает заживлять укусы домашних животных

Перестарались с играми так, что вас покусал пёсик или котик? Главное — не паникуйте. Первым делом дайте стечь всей крови, а затем приложите марлю, пропитанную в растворе из хозяйственного мыла, и забинтуйте на время. Такая хитрость поможет укусам зажить быстрее, предотвращая риск попадания инфекции в кровь. Но если напало бездомное животное, то необходимо немедленно обратиться за помощью в больницу.

2. Мыло от мозолей

Раствор хозяйственного мыла выступит прекрасным средством от мозолей. Фото © Shutterstock

Если после прогулки в неудобной обуви вас внезапно одолели мозоли, то скорее доставайте завалявшееся хозяйственное мыло. Разведите небольшой кусок в тазике или ванночке для ног, чтобы поместить туда стопы. Такая вода поможет справиться с мозолями, подсушив их, и даже полечить пяточные шпоры.

3. Хозяйственное мыло как средство от ОРВИ и гриппа

Наверняка помните, как мамы или бабушки, заподозрив у вас насморк, сразу бежали в ванную и просили смазать пальчик в хозяйственном мыле, чтобы потом перенести средство в нос. И ничего это не глупости — им можно лечить ОРВИ и грипп! По крайней мере, так считали врачи в Советском Союзе. Поэтому в период дефицита лекарств прописывали пациентам промывание носа мыльным раствором.

4. Хозяйственное мыло против прыщей

Удивительно, но с помощью хозяйственного мыла можно избавиться от прыщей. Фото © Shuttertock

Ещё один удивительный лайфхак, о котором вы точно не знали. Советским коричневым мылом лечат прыщи. Всё дело снова в щёлочи и её удивительных свойствах. Раз в две недели можно намыливать руки хозяйственным мылом и несильно тереть пеной лицо, умываясь. Она подсушит кожу и уничтожит бактерии на поверхности. Но не забывайте после такой процедуры использовать увлажнение.

5. Эффективное противогрибковое средство

Заметили или подозреваете у себя грибок на ногтях пальцев ног? Не спешите бежать в аптеку — попробуйте сначала советский лайфхак. Небольшой кусок хозяйственного мыла поместите в воду и подержите в ней ноги. Этот раствор обеспечит вам профилактику и лечение грибковых заболеваний.

6. Средство от вредителей

Хозяйственным мылом можно не только что-то мыть, но и обрабатывать растения от вредителей. Фото © Shutterstock

Хотите узнать ещё один интересный способ, как в хозяйстве может пригодиться хозяйственное мыло? Всё-таки своё название продукт оправдывает сполна, так как полезен и в доме, и даже на садовом участке. С помощью его раствора можно справиться с тлёй и другими садовыми вредителями, просто смазав листья. И никакого вреда мыло растениям не принесёт.

7. Хозяйственным мылом моют сантехнику

Если вы не фанат "вредной химии", то этот лайфхак по уборке для вас. Если мыло потереть и добавить к стружке немного горчичного порошка, то получится универсальное чистящее средство. Такая паста запросто справится с грязной плитой или раковиной. Даже почистит изнутри трубы.