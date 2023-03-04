Эти 7 самых важных фраз каждый отец должен говорить дочке в детстве

Страдающие из-за не получающихся отношений с мужчинами женщины — это те маленькие девочки, которых не любил папа в детстве. Или стеснялся говорить о своих чувствах к ней. Большинство проблем с самооценкой и самоценностью появляются как раз из-за недостатка отцовского внимания в детстве. Бонусом идут ещё неумение общаться с противоположным полом и полное отсутствие веры в себя. Чтобы дочь выросла морально сильной, успешной и счастливой, девочке от главного мужчины в жизни необходимо как можно чаще слышать следующие фразы.

"Я тебя люблю"

Определённо, это самая важная и ценная фраза, которую дочь может услышать от отца как в детстве, так и уже во взрослом возрасте. И пусть часто мужчины стесняются обозначать свои чувства словами, для подрастающего ребёнка необходимо не только чувствовать привязанность родителя, но и как можно чаще слышать такие папины слова.

"Не нравится — бросай"

Что папе нужно говорить дочке в детстве. Фото © Shutterstock

У многих из нас есть установка, мол, раз дело начал, то обязательно доведи до конца. Бросать на полпути стыдно. Но современная психология всё чаще настаивает, что ничего в этом позорного нет. Попробовали, почувствовали, что не нравится, — отказались. В противном случае ребёнок станет бояться начинать всё новое. Такая фраза папы поможет девочке понять, что бросить можно что угодно и кого угодно. Только ей решать, что довести до конца.

"А что ты сама думаешь на этот счёт?"

Раздавать советы и заниматься воспитанием так же важно, как и иногда предоставлять возможность дочери решить что-то самостоятельно. Иметь собственное мнение в определённых ситуациях необходимо — это поможет ей обрести внутренний стержень. Да и научит нести ответственность за слова и действия.

"Какая ты у меня красивая"

Эти слова каждая дочь должна услышать от отца. Фото © Shutterstock

Девочка надела мамины туфли и измазалась помадой? Стоит сделать маленькой красавице комплимент. Испачкалась на прогулке или просто одета во все обыденное и невзрачное — важно тоже подчеркнуть красоту. Именно эта отцовская фраза закладывает в сознание будущей женщины уверенность в себе. Если дочка привыкнет слышать, какая она всегда красивая, в будущем избежит комплексов из-за внешности.

"Я в тебя верю" и "Я тобой горжусь"

Поддерживать любые начинания своего чада важно не только действиями, но и словами. Если любимый отец станет верной опорой для дочери в детстве, та научится отстаивать свои интересы и не бояться пробовать новое. Именно эти слова способны поселить уверенность. Став взрослой, женщина будет точно знать, что она самостоятельная, храбрая и сильная.

"Давай поговорим"

Важные фразы, которые от отца обязана услышать каждая дочь. Фото © Shutterstock

Обсудить важную проблему или просто поболтать за чашкой чая — отец должен иногда проявлять инициативу и показывать дочери заинтересованность в её жизни. Именно понимание, что любящие люди часто узнают о делах друг друга, даже если ничего серьёзного не случилось, поможет сформировать у девочки правильный тип взаимоотношений.

"Ты можешь достичь всего, если захочешь"

Слова, от которых у девочки за спиной вырастут крылья. Казалось бы, простая фраза, но сколько в ней смысла. Одновременно здесь и напутствие, и благословение с поддержкой, и родительская любовь. Всё это наделит ребёнка уверенностью в себе и даст понять, что не существует в мире препятствий на пути к мечте.