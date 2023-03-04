5 отечественных звёздных пар, столкнувшихся с жёстким абьюзом в отношениях

Даже если две знаменитости решили построить семью или начать романтику, это не освобождает их от работы над отношениями. Ничего не бывает гладко без усилий. В лучшем случае партнёры будут иногда ругаться, в худшем — появится абьюз. Кому из отечественных знаменитостей пришлось чуть ли не жизнью рисковать, живя с "любимым" тираном рядом?

Марина Александрова и Александр Домогаров

Актёры Александр Домогаров и Марина Александрова, 2005 год. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Удивительный диссонанс происходит у актёра Александра Домогарова: играет в кино и сериалах невероятно любящего и правильного мужчину, а в жизни оказывается так себе примером для подражания. Все три его брака закончились шумными ссорами и разрывами. Давно уже ходили слухи, что актёр — личность скандальная и порой даже неуравновешенная. Однако коллега Марина Александрова на слухи об избраннике не повелась. В итоге в паре, где у влюблённых была разница в возрасте 20 лет (ей 22, а ему — 42), помимо страсти в постели появилось и рукоприкладство со стороны Александра. Он также изменял Марине со своей бывшей женой и любил прикладываться к бутылке. Терпеть такое Александрова не стала, поэтому через два года отношений приняла решение о расставании.

Валерия и Александр Шульгин

Музыкальный продюсер Александр Шульгин, певица Валерия. Фото © ТАСС / Александр Саверкин / Владимир Яцин

Как грустно бывает от осознания того, что некоторые люди способны столь жестоко обращаться с теми, кто их любит. Душераздирающая история домашнего насилия произошла и у певицы Валерии. Когда начинающая знаменитость была в браке с Александром Шульгиным, то в течение десяти лет терпела от благоверного побои и оскорбления. Хотя за время брака подарила мужу троих прекрасных детей. В какой-то момент терпеть унижения дальше певица не захотела, попытавшись мирно с Шульгиным разойтись. Но тот, узнав про заявление о разводе, от злости попытался жену задушить. Это заставило звезду понять, что медлить нельзя и принимать решение необходимо сейчас. Только после разрыва отношений Валерия призналась, что бывший муж был типичным абьюзером и домашним тираном, который до синяков избивал её и даже терроризировал детей. "Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одарённый продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями", — комментировала Валерия.

Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих

Актриса Елена Ксенофонтова и её бывший муж Александр Рыжих с дочкой. Фото © RuTube / "Пусть говорят"

Бывает так, что с виду совершенно спокойная и тихая семья на самом деле хранит страшные тайны. Спустя девять лет после бракосочетания актриса Елена Ксенофонтова приняла решение развестись со своим супругом Александром Рыжих. И сначала всем было непонятно, что случилось. Семейная пара жила бок о бок так долго, даже воспитывала вместе дочь. Но в 2016-м супруги официально завершили отношения и приправили развод обоюдными обвинениями в насилии и побоях. Некогда родные люди теперь пытались доказать, кто кому больше вреда причинил — как психологического, так и физического. Затронута была даже тема недвижимости. Якобы Александр претендовал на отремонтированную на деньги Елены квартиру. И только спустя четыре с половиной года разбирательств — в 2020-м — суд вынес решение в пользу актрисы. Но и на этом история не закончилась, потому что уже через год Александр Рыжих снова пришёл в суд, чтобы попросить пересмотреть решение и понизить сумму алиментов на дочь.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман

Свадьба певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана, 2015 год. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Нередко в семьях, где оба супруга — музыканты, происходят скандалы, приводящие к разводу. Всё-таки творческие люди неосознанно могут постоянно соревноваться друг с другом, а это очень сильно влияет на качество отношений. Однако в паре певицы Виктории Дайнеко и барабанщика из группы DrumCast Дмитрия Клеймана всё произошло как-то чересчур жёстко. Подав на развод, каждая из сторон в чём-то пыталась обвинить другую. Экс-супруга говорила, что её нарочно выводили на ревность и постоянно изменяли, причём таким образом, чтобы она каждый раз о неверности узнавала. Мужчина же уверял судью и общественность в жестоком обращении с собой со стороны Виктории. Мол, помимо словесных оскорблений она его избивала и даже как-то толкнула. Да так сильно, что тот упал и чуть не расшиб голову. В итоге в сентябре 2017-го Дайнеко и Клейман расстались после пары лет совместной жизни. За это время у них появилась общая дочка Лидия, но даже она не спасла положение.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков

Журналистка Милана Тюльпанова и футболист Александр Кержаков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milana_kerzhakova