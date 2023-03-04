Седмица 2-я Великого поста 2023 года: Что можно и чего нельзя делать во вторую неделю

Вторая седмица Великого поста 2023 года начинается в понедельник, 6 марта, и заканчивается в воскресенье, 12 марта. Каждая неделя поста имеет своё значение и духовный смысл. Во седмицу вторую, по учению Церкви, нужно постараться быть в мире и любви с живыми и усопшими.

Как называется вторая неделя Великого поста

Вторая седмица Великого поста 2023 года называется Неделей светотворных постов. Название этой недели отражает важность духовной практики и самоотречения, которые помогают верующим очистить душу и подготовиться к встрече с Богом. Прошло семь дней с начала поста, и религиозным людям к этому времени обычно легче соблюдать ограничения в питании. Христиане каждый день учатся великодушию и терпимости к недостаткам других людей, что помогает им стать более сострадательными. Считается, что на второй седмице легче достичь состояния душевного умиротворения и смирения, которые необходимы для понимания своего истинного предназначения в этом мире.

Седмица 2-я Великого поста 2023 года: что можно делать

Что можно делать во вторую неделю Великого поста. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Когда первая неделя поста оставлена позади, многие верующие начинают ощущать облегчение. Вторая неделя кажется терпимее, позволяет сосредоточиться на более глубоком духовном пути. Вторая седмица Великого поста имеет особое значение для верующих, которые стремятся к самопознанию и духовному развитию. В этот период многие уделяют больше времени молитве и медитации, чтобы научиться лучше понимать себя и свою душу. Церковь рекомендует также заниматься благотворительностью и другими добрыми делами, которые помогут верующим на пути к Божественной любви.

Что нельзя делать во вторую седмицу Великого поста

В этот период священники рекомендуют не только ограничить себя в еде, но и избегать бесполезных разговоров и пустословия. Это связано с памятью о святителе Григории Паламе, ведь его подвиг святого был именно в молчании. Кроме того, верующим следует избегать развлечений, которые могут отвлечь от духовной практики и укрепления веры. Телевизор, компьютерные игры, социальные сети и другие виды развлечений могут отнять время, которое можно было бы уделить молитве, чтению священных текстов или благотворительности. Также правила поста запрещают говорить бранные слова и думать о других людях плохо. Церковь не советует приглашать гостей в дом, кроме близких родственников. Это поможет избежать шумных застолий и сохранить духовную чистоту.

Седмица 2-я Великого поста: что нельзя есть

На этой неделе требования к еде уже не такие серьёзные, как в первые семь дней. Верующим нельзя есть мясо, молочные блюда, сливочное масло, рыбу, яйца, а также белый хлеб, сдобную выпечку. И, конечно, нельзя употреблять любые алкогольные напитки. Во вторник и четверг второй недели Великого поста нельзя есть пищу с растительным маслом.

второй недели Великого поста нельзя есть пищу с растительным маслом. В понедельник, среду и пятницу седмицы 2-й нельзя есть термически обработанную пищу, это так называемые дни сухоядения.

Что можно есть на второй неделе Великого поста 2023 года

Во время Великого поста можно есть фрукты, овощи, соль и иногда растительное масло. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Седмица 2-я не отличается особой строгостью, так что, как и обычно в Великий пост, можно есть овощи, фрукты, зерновые культуры, орехи, семена. Кто не способен отказаться от сладкого, может добавить в меню горький шоколад, мёд, фруктовые соки и сухофрукты. В субботу и воскресенье второй седмицы можно есть горячую пищу с небольшим количеством растительного масла.

Важные праздники второй недели Великого поста

В 2023 году в субботу, 11 марта, по православному календарю верующие будут отмечать Вселенскую родительскую субботу. А уже на следующий день, в воскресенье, 12 марта, они почтят память святителя Григория Паламы.