Каким шести святым необходимо молиться в Великий пост

Великий пост длится 40 дней. За это время верующие готовятся к Пасхе, которая в 2023 году состоится 16 апреля. Это один из самых важных праздников христианства. В период с 27 февраля по 15 апреля люди постятся и отказываются от большинства материальных благ ради духовного совершенствования. Не проходит Великий пост и без служений в церкви. Многие православные христиане собираются на утренние и вечерние молитвы. Но каким покровителям поклониться и попросить о здравии? Лайф выяснил о святых, чьи иконы нужно посетить.

В Великий пост нужно помолиться Николаю Чудотворцу

Каким святым молиться в Великий пост. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Во время Великого поста, когда верующие сосредоточены на духовной борьбе и отречении от мирских удобств, молитва перед святым Николаем Чудотворцем помогает обрести силу и наставление в пути к Богу. Этот великомученик является покровителем детей, моряков и путешественников. Его помощи и милости ищут многие православные христиане в трудных жизненных ситуациях.

Верующие молятся и Никите Столпнику

В Великий пост люди приходят к православным иконам помолиться. Фото © Pravoslavie.ru

Святой Никита Столпник является одним из наиболее почитаемых святых в православной традиции, особенно во время Великого поста. Его жизнь была посвящена духовной борьбе и отречению от мирских удобств. Он помогает верующим преодолеть трудности и испытания, даруя им терпение и силу.

Почему важно молиться Иоанну Златоусту

Каким православным святым читать молитвы. Фото © Icons.pstgu.ru

Святой Иоанн Златоуст славится своими учениями о милосердии и любви к ближнему. В его трудах можно найти множество советов и напутствий, которые помогают верующим преодолевать жизненные трудности и стремиться к духовному совершенству. Таким образом, молитва к святому Иоанну Златоусту является важным элементом религиозной жизни многих верующих и помогает им сохранять веру, мудрость и благочестие в трудные времена.

В Великий пост можно поклониться и иконе Александра Невского

В Великий пост нужно помолиться святому Александру Невскому. Фото © Icons.pstgu.ru

Важно отметить, что выбор святого для молитвы во время Великого поста зависит от потребностей каждого верующего. Например, если человек испытывает трудности в личной жизни, он может обратиться к святому Александру Невскому, который славится своей защитой семейного благополучия.

Прочитать молитвы к апостолам Петру и Павлу

Перед Пасхой, 16 апреля, важно читать утренние и вечерние молитвы апостолам Петру и Павлу. Фото © Wikipedia

Молитва к апостолам Петру и Павлу не теряет своей актуальности никогда, но во время Великого поста к ним обращаются почти все верующие. Эти покровители считаются основателями Церкви и являются образцом верности Богу до конца жизни. Многие верующие приходят на поклон к иконе святых апостолов Петра и Павла с молитвами за помощью и благословением в трудные моменты жизни.