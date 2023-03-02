Каким шести святым необходимо молиться в Великий пост
Главное утреннее правило в Великий пост — молитва перед святыми. К каким покровителям обращаться, зависит от самого верующего. Однако эти православные иконы обязательно нужно посетить всем.
Великий пост длится 40 дней. За это время верующие готовятся к Пасхе, которая в 2023 году состоится 16 апреля. Это один из самых важных праздников христианства. В период с 27 февраля по 15 апреля люди постятся и отказываются от большинства материальных благ ради духовного совершенствования. Не проходит Великий пост и без служений в церкви. Многие православные христиане собираются на утренние и вечерние молитвы. Но каким покровителям поклониться и попросить о здравии? Лайф выяснил о святых, чьи иконы нужно посетить.
В Великий пост нужно помолиться Николаю Чудотворцу
Каким святым молиться в Великий пост. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Во время Великого поста, когда верующие сосредоточены на духовной борьбе и отречении от мирских удобств, молитва перед святым Николаем Чудотворцем помогает обрести силу и наставление в пути к Богу. Этот великомученик является покровителем детей, моряков и путешественников. Его помощи и милости ищут многие православные христиане в трудных жизненных ситуациях.
Верующие молятся и Никите Столпнику
В Великий пост люди приходят к православным иконам помолиться. Фото © Pravoslavie.ru
Святой Никита Столпник является одним из наиболее почитаемых святых в православной традиции, особенно во время Великого поста. Его жизнь была посвящена духовной борьбе и отречению от мирских удобств. Он помогает верующим преодолеть трудности и испытания, даруя им терпение и силу.
Почему важно молиться Иоанну Златоусту
Каким православным святым читать молитвы. Фото © Icons.pstgu.ru
Святой Иоанн Златоуст славится своими учениями о милосердии и любви к ближнему. В его трудах можно найти множество советов и напутствий, которые помогают верующим преодолевать жизненные трудности и стремиться к духовному совершенству. Таким образом, молитва к святому Иоанну Златоусту является важным элементом религиозной жизни многих верующих и помогает им сохранять веру, мудрость и благочестие в трудные времена.
В Великий пост можно поклониться и иконе Александра Невского
В Великий пост нужно помолиться святому Александру Невскому. Фото © Icons.pstgu.ru
Важно отметить, что выбор святого для молитвы во время Великого поста зависит от потребностей каждого верующего. Например, если человек испытывает трудности в личной жизни, он может обратиться к святому Александру Невскому, который славится своей защитой семейного благополучия.
Прочитать молитвы к апостолам Петру и Павлу
Перед Пасхой, 16 апреля, важно читать утренние и вечерние молитвы апостолам Петру и Павлу. Фото © Wikipedia
Молитва к апостолам Петру и Павлу не теряет своей актуальности никогда, но во время Великого поста к ним обращаются почти все верующие. Эти покровители считаются основателями Церкви и являются образцом верности Богу до конца жизни. Многие верующие приходят на поклон к иконе святых апостолов Петра и Павла с молитвами за помощью и благословением в трудные моменты жизни.
В целом молитва перед святыми является важной частью Великого поста, который проходит с 27 февраля по 15 апреля. Она помогает набожным сохранять веру и силу в трудные времена, а также просить у святых защиту и помощь в различных жизненных ситуациях.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев