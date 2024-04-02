Приметы на 2 апреля: День памяти преподобных Иоанна, Сергия и Патрикия, а также мученицы Фотины из Самарии

2 апреля Православная церковь вспоминает не только преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих во обители Святого Саввы убиенных, но и чтит память Фотины из Самарии — женщины, с кем разговаривал у колодца Спаситель. Какие есть запреты на 2 апреля, какие приметы? Обо всём рассказывает Life.ru.

Кто такие преподобные Иоанн, Сергий, Патрикий и другие святые, которых убили во обители святого Саввы

Кто такие преподобные Иоанн, Сергий, Патрикий, кого церковь вспоминает 2 апреля? Фото © Youtube / Гавриил

2 апреля традиционно христианская церковь чтит память святых, убитых во время нападения на монастырь. Как гласит история, в VIII веке в конце Великого поста сарацины ворвались в лавру преподобного Саввы Освящённого. Они угрожали монахам и пытались выведать, есть ли какие у тех драгоценности. В том числе злодеи хотели забрать себе подношения верующих. Однако монахи сразу дали отпор наглым сарацинам. Но, к сожалению, во время сражения погибли 13 послушников.

Однако сарацины не были удовлетворены таким исходом, поэтому они попытались разграбить монастырь снова, вернувшись через пару дней. На этот раз захватчики стали стрелять на поражение сразу, а тех монахов, кто выжил, начали пытать. Среди схваченных священников оказался и святой Иоанн. Даже под пытками тот не рассказал сарацинам ничего. За что был ими казнён.

Преподобный Сергий пытался бежать, однако его схватили и обезглавили, также сарацины расправились и с преподобными Иоанном и Патрикием. Вместе со святыми всего во обители святого Саввы погибло 18 человек.

2 апреля церковь чтит память святой мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни — кто она

Кто такая святая мученица Фотина (Светлана) Самарянская? О чём она говорила с Иисусом Христом? Фото © Wikipedia / Nadahnuti ikonopisac

По преданию, описанному в Евангелии, именно со святой мученицей Фотиной (Светланой) разговаривал Иисус у колодца Иаковлева. Согласно истории, когда во время проповоди Христос проходил с учениками по землям Самарийским, то остановился в городке под названием Сихарь. И пока ученики Спасителя отошли, сам он присел передохнуть у колодца, куда вскоре пришла женщина.

Христос попросил у той воды, на что Фотина удивилась, так как их народ не общался с иудеями, хотя они имели одну веру. После они разговорились со Спасителем: тот открыл ей своё предназначение, а также вслух назвал греховное прошлое самой Самарянки. Услышав удивительные слова от незнакомца, Фотина тут же побежала в город и стала призывать жителей выйти к колодцу, чтобы увидеть пришедшего Мессию. Многие послушались и вскоре оказались перед Иисусом, выслушали Его проповедь и уверовали в Него.

После встречи с Иисусом Фотина сделалась христианкой и проповедницей Слова Божия. В итоге её поймали, уличив за распространение запрещённого Нероном учения — христианства. Женщина предстала перед судом. Фотину и её сподвижников подвергали страшным мучениям, но те от веры не отреклись и вскоре предали свой дух Господу. После трагической кончины женщину возвели в ранг святых и сделали 2 апреля днём памяти святой мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни.

Чего нельзя делать в день памяти убитых во обители святого Саввы Освящённого 2 апреля

Что нельзя делать 2 апреля, в день памяти монахов, погибших во обители святого Саввы Освящённого? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Как и в любой другой церковный праздник, существует на этот день ряд ограничений: Так как 2 апреля считается днём памяти как погибших святых, так и мученицы Фотины Колодезницы, которая встретила Иисуса Христа у колодца, то в этот день нельзя отдавать воду чужим людям.

Также, чтобы не остаться нищим, нельзя 2 апреля считать деньги.

Молодым девушкам, кто мечтает выйти замуж, нельзя показывать своё приданое, иначе они так и останутся в девках до конца своих дней.

2 апреля, в день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих во обители Святого Саввы убиенных запрещено резать кур.

Также не стоит ссориться, ругаться или сквернословить возле колодца.

2 апреля нельзя также рассказывать о своих планах — рискуете растерять все свои возможности.

Что можно делать 2 апреля, в день памяти мученицы Фотины Самаряныни

День памяти мученицы Фотины Самаряныни: что можно делать 2 апреля 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Существует и ряд действий, с помощью которых можно попробовать наладить свою жизнь: Считается, что в день памяти мученицы Фотины Самаряныни колодезная вода становится святой — те, кто выпьет её 2 апреля, наполнится здоровьем и защитой от злых сил.

Во времена Руси в этот день выносили красивые льняные вещи на улицу, а незамужние девицы водили хороводы со свадебными рушниками, чтобы привлечь женихов.

Существует также примета, что если 2 апреля закопать в землю три пятака, то можно привлечь к себе богатство.

Неплохо бы в этот день сходить в церковь и поставить свечку перед иконой святой Фотины. С помощью молитвы к мученице 2 апреля можно попросить избавить семью от неприятностей, болезней и нищеты.

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