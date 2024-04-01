Тест: Только знатоки советского кино угадают фильм по этим кадрам с главным героем

Как часто у вас такое бывает: актёров, снимающихся в современных сериалах или кино, никак не можете запомнить, а кадры старых фильмов СССР угадываете за секунду. И безошибочно называете название картины. Или нет? Проверьте не только память, но и вкус — слабо ли вам правильно назвать все 7 советских шедевров, посмотрев только на главных героев?