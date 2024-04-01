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1 апреля, 15:30

Тест: Только знатоки советского кино угадают фильм по этим кадрам с главным героем

Проверьте свои знания и внимательность. Сколько спрятанных нами фильмов вы сможете отгадать, только посмотрев на главных героев картины?

Как часто у вас такое бывает: актёров, снимающихся в современных сериалах или кино, никак не можете запомнить, а кадры старых фильмов СССР угадываете за секунду. И безошибочно называете название картины. Или нет? Проверьте не только память, но и вкус — слабо ли вам правильно назвать все 7 советских шедевров, посмотрев только на главных героев?

Ранее Life.ru писал, что Тамара Глоба увидела в судьбе России в апреле 2024-го. Узнайте, к чему стоит быть готовым во второй весенний месяц, как может измениться мир. Также можете проверить свои знания и пройти тест, попробовав не ошибиться в исполнителях знаменитых песен 90-х и 00-х.

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Кадр из фильма "Д`Артаньян и три мушкётера". Режиссёр
Марк Розовский, сценарист Александр Дюма – отец  / Kinopoisk, "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Елизавета Терешкова
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