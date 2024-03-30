В Ярославле простились со звездой сериала "Молодёжка" Юрием Ваксманом
Юрий Ваксман. Фото © VK / Ярославский ТЮЗ
В Ярославле 30 марта простились с заслуженным работником культуры России, актёром и продюсером Юрием Ваксманом, который был известен широкому зрителю своими ролями в сериалах "Молодёжка" и "Шулер". Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале.
"Юрий Михайлович навсегда останется в нашей памяти как настоящий творческий лидер, многогранная и неповторимая личность. Неординарный, яркий и добрый человек", — отметил глава региона.
Евраев считает, что Ваксман внёс весомый вклад в развитие культуры Ярославской области, поскольку был инициатором многих творческих проектов и фестивалей в регионе.
О смерти актёра Юрия Ваксмана на 63-м году жизни стало известно 28 марта. Он родился в 1961 году в Тирасполе и за свою карьеру сыграл более сотни ролей в театре и кино, включая сериал "Молодёжка". Также Ваксман был создателем кинокомпании "Ярсинема".