Названа предварительная причина смерти звезды "Молодёжки" Ваксмана

Актёр и продюсер Юрий Ваксман скончался из-за остановки сердца. Об этом в четверг, 28 марта, заявили в пресс-службе Ярославского камерного театра, который артист образовал в 1999 году.

Как сообщал Life.ru, Ваксман скончался на 63-м году жизни. Деятель киноискусств родился в 1961 году в Тирасполе. Окончил Воронежский театральный институт, после чего служил в Ярославском ТЮЗе в период с 1984 по 1992 год. За свою творческую карьеру он исполнил более сотни ролей в театре и кино, в том числе в фильмах "Олигарх", "Мусорщик", "Гидравлика", сериалах "Консультант", "Ростов", "Вторые", "Шелест", "Морской патруль", "Молодёжка". Также Ваксман был создателем кинокомпании "Ярсинема".