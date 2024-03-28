Умер звезда сериала "Молодёжка" Юрий Ваксман

В возрасте 62 лет скончался актёр и продюсер Юрий Ваксман. Информацию об этом печальном событии у себя в группе в социальной сети "ВКонтакте" разместил Ярославский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ).

"Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман — легенда ярославского театра и кино", — сказано в сообщении.

Деятель киноискусств родился в 1961 году в Тирасполе. Он окончил Воронежский театральный институт, после чего служил в Ярославском ТЮЗе в период с 1984 по 1992 год. За свою творческую карьеру он исполнил более сотни ролей в театре и кино, включая роль в сериале "Молодёжка". Также Ваксман был создателем кинокомпании "Ярсинема".

Стоит отметить, что по поводу этого печального известия уже высказался губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Глава региона написал в своём телеграм-канале, что это невосполнимая утрата. Помимо этого, чиновник подчеркнул, что в феврале 2023 года Ваксман получил звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" за вклад в развитие культуры и искусства страны.

"Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича, всему театральному сообществу", — заявил Евраев.