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25 марта, 10:09
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Актёр из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" умер в 50 лет

Актёр "Бандитского Петербурга" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет

Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Фото © VK / Александр Карпухов

Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. Фото © VK / Александр Карпухов

Актёр, принимавший участие в съёмках "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет. О кончине артиста сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодёжному театру на Фонтанке Александр Андреев.

"Ещё одна наипечальнейшая весть… не стало Карпушины… Сани Карпухова… Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — сказано в тексте записи на его странице "ВКонтакте".

Александр Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде, обучался в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994 году в СПбГАТИ. Актёр с 1999 года служил в Молодёжном театре на Фонтанке. Получал эпизодические роли в кино и сериалах, таких как "Улицы разбитый фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Убойная сила".

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Ранее на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. С 2000 по 2021 год артист занимал должность художественного руководителя Театра сатиры. После стал его президентом. Церемония прощания с ним завершилась в Москве под громкие аплодисменты.

Владимир Озеров
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