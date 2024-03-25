Актёр из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" умер в 50 лет

Актёр, принимавший участие в съёмках "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Александр Карпухов умер в возрасте 50 лет. О кончине артиста сообщил его коллега по Санкт-Петербургскому Молодёжному театру на Фонтанке Александр Андреев.

"Ещё одна наипечальнейшая весть… не стало Карпушины… Сани Карпухова… Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим", — сказано в тексте записи на его странице "ВКонтакте".

Александр Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде, обучался в Институте авиаприборостроения, а затем в 1994 году в СПбГАТИ. Актёр с 1999 года служил в Молодёжном театре на Фонтанке. Получал эпизодические роли в кино и сериалах, таких как "Улицы разбитый фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Убойная сила".