Ширвиндта проводили в последний путь громкими аплодисментами

В Театре сатиры в Москве завершилось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После гражданской панихиды гроб вынесли под оглушительные аплодисменты и крики "браво". Позже легендарного российского режиссёра и сценариста похоронят на Новодевичьем кладбище.