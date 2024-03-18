Регион

Уведомления отключены

18 марта, 14:48

Ширвиндта проводили в последний путь громкими аплодисментами

Церемония прощания с Ширвиндтом завершилась в Москве под громкие аплодисменты

В Театре сатиры в Москве завершилось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После гражданской панихиды гроб вынесли под оглушительные аплодисменты и крики "браво". Позже легендарного российского режиссёра и сценариста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ширвиндта проводили в последний путь аплодисментами. Видео © Life.ru

"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта
"Великое вчерашнее укреплять в сознании нынешнем": Машков рассказал о главном совете от Ширвиндта

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Московского театра сатиры. По предварительной версии, причиной смерти мог стать недуг сердца. Сегодняшняя церемония прощания собрала многих российских деятелей культуры, поклонников творчества и близких людей артиста. Президент России Владимир Путин даже прислал венок. На панихиде также заметили телеведущего Ивана Урганта, Александра Олешко и Владимира Машкова.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • александрширвиндт
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров