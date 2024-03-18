Ширвиндта проводили в последний путь громкими аплодисментами
Церемония прощания с Ширвиндтом завершилась в Москве под громкие аплодисменты
В Театре сатиры в Москве завершилось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После гражданской панихиды гроб вынесли под оглушительные аплодисменты и крики "браво". Позже легендарного российского режиссёра и сценариста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ширвиндта проводили в последний путь аплодисментами. Видео © Life.ru
Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год он был художественным руководителем Московского театра сатиры. По предварительной версии, причиной смерти мог стать недуг сердца. Сегодняшняя церемония прощания собрала многих российских деятелей культуры, поклонников творчества и близких людей артиста. Президент России Владимир Путин даже прислал венок. На панихиде также заметили телеведущего Ивана Урганта, Александра Олешко и Владимира Машкова.
Life.ru