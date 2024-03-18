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18 марта, 09:21

Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания в Театре сатиры с актёром Александром Ширвиндтом. Возле театра собрались десятки желающих проститься с народным артистом РСФСР.

Театр сатиры перед началом церемонии прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Видео © Life.ru

Траурная церемония по просьбе семьи состоится позже заявленного — с 13:00 до 15:00. Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище после кремации, дату похорон родственники Ширвиндта объявят позже.

Актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он был известен своими ролями в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", "12 стульях", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки". С 2000 по 2021 год был руководителем Театра сатиры в Москве. По предварительным данным, причина смерти — проблемы с сердцем.

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Александра Мышляева
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