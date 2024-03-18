Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом

Траурная церемония по просьбе семьи состоится позже заявленного — с 13:00 до 15:00 . Актёра похоронят на Н оводевичьем кладбище после кремации, дату похорон родственники Ширвиндта объявят позже.

Актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он был известен своими ролями в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", "12 стульях", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки". С 2000 по 2021 год был руководителем Театра сатиры в Москве. По предварительным данным, причина смерти — проблемы с сердцем.