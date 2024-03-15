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15 марта, 18:04
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Названа предварительная причина смерти Александра Ширвиндта

SHOT: Александр Ширвиндт умер в 89 лет из-за серьёзных проблем с сердцем

Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры

Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры

У президента Театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта были серьёзные проблемы с сердцем. Предварительно, именно это и стало причиной его смерти, сообщает SHOT.

Как напоминает телеграм-канал, в 2016 году Ширвиндту во время исследований в московском кардиологическом центре имени А.Н. Бакулева зафиксировали нарушение ритма сердца в острой стадии, а через три года после этого он перенёс операцию. В июле 2022 года Ширвиндта госпитализировали со стенокардией. Тогда врачи скорой застали актёра задыхающимся.

Путин соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта
Путин соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта

Как сообщал Life.ru, Ширвиндт скончался на 90-м году жизни 15 марта. Среди его ярких работ в кино "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ревизор" и многие другие.

Никита Осипов
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