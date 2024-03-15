Названа предварительная причина смерти Александра Ширвиндта

У президента Театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта были серьёзные проблемы с сердцем. Предварительно, именно это и стало причиной его смерти, сообщает SHOT.

Как напоминает телеграм-канал, в 2016 году Ширвиндту во время исследований в московском кардиологическом центре имени А.Н. Бакулева зафиксировали нарушение ритма сердца в острой стадии, а через три года после этого он перенёс операцию. В июле 2022 года Ширвиндта госпитализировали со стенокардией. Тогда врачи скорой застали актёра задыхающимся.