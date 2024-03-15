Путин соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта
Песков: Путин направит родным Ширвиндта телеграмму с соболезнованиями
Путин награждает Ширвиндта орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, 2019 год. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин выразит соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в телеграмме, которая будет направлена им в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму с соболезнованиями его родным и близким", — сказал представитель Кремля.
Напомним, о смерти Ширвиндта стало известно сегодня вечером. По предварительной информации, артист умер от проблем с сердцем. Ему было 89 лет.