Путин соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта

Президент России Владимир Путин выразит соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в телеграмме, которая будет направлена им в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму с соболезнованиями его родным и близким", — сказал представитель Кремля.