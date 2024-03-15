Умер народный артист России Александр Ширвиндт

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", — приводит слова Газарова ТАСС.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Сценическое образование получил в Щукинском театральном училище, затем был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (нынче "Ленком" Марка Захарова), где играл в пьесах у Анатолия Эфроса. Параллельно с этим Ширвиндт активно снимался в кино, но по большей части исполнял эпизодические роли. Среди его самых ярких работ — "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "12 стульев", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Маленькие комедии большого дома", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Ревизор", "Ещё раз про любовь", "Майор Вихрь". С 2000 по 2021 год артист занимал должность худрука Театра сатиры. После стал его президентом.