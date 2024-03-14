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14 марта, 07:47

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла на 90-м году жизни

Руководитель Театра классического балета Москвы Касаткина умерла в 89 лет

Наталия Касаткина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наталия Касаткина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На 90-м году жизни не стало народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной. Об этом сообщила её помощница Валентина Бурьянова. Причины не уточняются, информация о дате и месте прощания с актрисой будет опубликована позднее.

"Она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница РИА "Новости".

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания столичного хореографического училища она танцевала в Большом театре, а позднее начала работать с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василёвым. Уже с ним артистка в 1992 году стала художественным руководителем Государственного театра классического балета.

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Ранее пришло известие о смерти заслуженного артиста России Олега Рябцова, ему было 84 года. Причина не раскрывается. Актёр известен в частности по ролям в сериалах "Русские деньги" и "Хозяин тайги".

Матвей Константинов
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