Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла на 90-м году жизни

На 90-м году жизни не стало народной артистки РСФСР, руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной. Об этом сообщила её помощница Валентина Бурьянова. Причины не уточняются, информация о дате и месте прощания с актрисой будет опубликована позднее.

"Она умерла сегодня ночью", — сказала собеседница РИА "Новости".

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания столичного хореографического училища она танцевала в Большом театре, а позднее начала работать с мужем — танцовщиком и балетмейстером Владимиром Василёвым. Уже с ним артистка в 1992 году стала художественным руководителем Государственного театра классического балета.