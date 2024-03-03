Умер актёр Геннадий Киселёв

Актёр Рязанского театра драмы Геннадий Киселёв скончался на 73-м году жизни. Всю свою творческую жизнь артист служил на сцене только этого учреждения, куда попал по распределению в 1976 году после окончания с красным дипломом Саратовского театрального училища.

"2 марта на 73-м году жизни не стало ветерана сцены Геннадия Петровича Киселёва. Было время, когда Геннадий Петрович играл в театре центральные роли, но и, когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела", — отметили в театре.

Там добавили, что Киселёв готовил чтецкие программы, с которыми успешно выступал на различных конкурсах. Актёр ярко читал произведения Александра Пушкина, Фёдора Достоевского, Сергея Есенина и стихи рязанских поэтов. На экранах артист появился со второй половины нулевых: в частности, в трагикомедии "Котов" и криминально-драматическом сериале "Судьбы загадочное завтра".