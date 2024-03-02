Скончалась актриса из фильма "У войны не женское лицо" Алла Богина
Актриса московского Театра на Таганке Алла Богина умерла в 78 лет
Алла Богина. Обложка © kino-teatr.ru
Актриса Московского театра на Таганке, заслуженная артистка России Алла Богина ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщили в пресс-службе театра. О дате прощания там пообещали сообщить позднее.
"Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Аллы Богиной. Светлая память!" — говорится в сообщении.
Причина смерти не указывается. Актриса работала в столичном театре с середины 70-х годов. Она играла Маргариту в спектакле "Мастер и Маргарита", а также участвовала в постановках Николая Губенко. Богина отметилась ролями в ряде картин, в том числе в "Вы мне писали..." и "У войны не женское лицо", а также сериале "Хождение по мукам".
Ранее пришла весть о смерти актёра Валерия Ивченко, ему было 84 года. Он был удостоен звания народного артиста России и УССР.