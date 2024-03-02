Народный артист России и УССР Валерий Ивченко умер в 84 года

На 85-м году жизни не стало народного артиста России и Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Валерия Ивченко, сообщили в пресс-службе петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. Причина смерти не указывается.

Звание народного артиста УССР Ивченко получил в 1980 году, а России — в 1994 году. С 1983 года актёр играл в БДТ. Также он снимался в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Замри-умри-воскресни!", "Сирано де Бержерак", "Адвокат", "Брежнев".