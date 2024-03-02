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2 марта, 14:01

Народный артист России и УССР Валерий Ивченко умер в 84 года

Валерий Ивченко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Валерий Ивченко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

На 85-м году жизни не стало народного артиста России и Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Валерия Ивченко, сообщили в пресс-службе петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. Причина смерти не указывается.

"Второго марта ушёл из жизни артист БДТ им. Г.А. Товстоногова <...> Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в сообщении.

Звание народного артиста УССР Ивченко получил в 1980 году, а России — в 1994 году. С 1983 года актёр играл в БДТ. Также он снимался в ряде фильмов и сериалов, среди которых "Замри-умри-воскресни!", "Сирано де Бержерак", "Адвокат", "Брежнев".

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Ранее, 29 февраля, пришла весть о смерти актёра Игоря Капатова, озвучивавшего Мишутку в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Наибольшую известность артисту принесла работа именно в этой роли, хотя он также был постановщиком десятков кукольных спектаклей. Причиной смерти стали осложнения после операции на сердце.

Матвей Константинов
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