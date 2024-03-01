Голос детства: Умер актёр, говоривший голосом Мишутки в "Спокойной ночи, малыши!"

Актёра Игоря Капатова, голосом которого говорил Мишутка в передаче "Спокойной ночи, малыши!", не стало 29 февраля. В прошлом году артист отпраздновал 70-летний юбилей. Трагичной новостью поделился Башкирский государственный театр кукол.

В сообщении не говорится о причинах смерти Капатова. В БГТК лишь напомнили, что советский и российский актёр был мастером ярких и запоминающихся образов. Он стал постановщиком десятков кукольных спектаклей, но широкую известность получил лишь благодаря участию в вечерней детской телепередаче.

"Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", — сказано в некрологе.