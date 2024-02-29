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29 февраля, 09:15
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Умерла актриса из "Деффчонок" и фильма "Ландыш серебристый"

Умерла продюсер и актриса Дарья Вилкова-Гончарова, сыгравшая в "Деффчонках"

Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова. Обложка © VK / АУ "Содружество домов культуры"

Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова. Обложка © VK / АУ "Содружество домов культуры"

Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Она полюбилась зрителям по ролям в таких лентах, как "Деффчонки", "На углу у Патриарших" и "Ландыш серебристый".

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", сообщает пресс-служба "Содружества домов культуры".

Прощание с актрисой состоится завтра, 1 марта, отпевание — в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

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Андрей Бражников
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