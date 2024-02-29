Умерла актриса из "Деффчонок" и фильма "Ландыш серебристый"
Умерла продюсер и актриса Дарья Вилкова-Гончарова, сыгравшая в "Деффчонках"
Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова. Обложка © VK / АУ "Содружество домов культуры"
Актриса и театральный продюсер Дарья Вилкова-Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Она полюбилась зрителям по ролям в таких лентах, как "Деффчонки", "На углу у Патриарших" и "Ландыш серебристый".
"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", — сообщает пресс-служба "Содружества домов культуры".
Прощание с актрисой состоится завтра, 1 марта, отпевание — в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.
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