Актёр Павел Жабицкий скончался в 45 лет

Польский актёр Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни. По данным FilmPolski, артист скончался 23 февраля. При этом причина случившегося не указывается.

Жабицкий участвовал в десятках проектов, причём не только в качестве актёра, но и как менеджер и помощник режиссёров. Среди работ артиста — "Паршивая овца", "Генетический код", "25 лет невинности", "Геркулес", "Правосудие Агаты", "Женское царство". Кроме того, в вышедшей в 2018 году драме "Клир" он сыграл ксёндза (польского католического священника) Жабу. Жабицкого похоронят 29 февраля в соборе Победоносной Богоматери в Варшаве.