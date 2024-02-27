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27 февраля, 19:01

Актёр Павел Жабицкий скончался в 45 лет

FilmPolski: Актёр из драмы "Клир" Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни

Павел Жабицкий. Обложка © "Клир", режиссер Войчех Смажовски, сценарист Wojciech Rzehak / Kinopoisk.ru

Павел Жабицкий. Обложка © "Клир", режиссер Войчех Смажовски, сценарист Wojciech Rzehak / Kinopoisk.ru

Польский актёр Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни. По данным FilmPolski, артист скончался 23 февраля. При этом причина случившегося не указывается.

Жабицкий участвовал в десятках проектов, причём не только в качестве актёра, но и как менеджер и помощник режиссёров. Среди работ артиста — "Паршивая овца", "Генетический код", "25 лет невинности", "Геркулес", "Правосудие Агаты", "Женское царство". Кроме того, в вышедшей в 2018 году драме "Клир" он сыграл ксёндза (польского католического священника) Жабу. Жабицкого похоронят 29 февраля в соборе Победоносной Богоматери в Варшаве.

Умер актёр из сериалов "Сверхъестественное" и "Однажды в сказке" Крис Готье
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Ранее Life.ru писал, что в Лос-Анджелесе умер Чарльз Диркоп — звезда сериала "Звёздный путь". Актёр скончался на 88-м году жизни.

Никита Осипов
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