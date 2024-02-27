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27 февраля, 01:00

Умер актёр из сериалов "Сверхъестественное" и "Однажды в сказке" Крис Готье

Актёр из сериала "Сверхъестественное" Крис Готье умер на 49-м году жизни

Актёр Крис Готье. Обложка © kinopoisk

Актёр Крис Готье. Обложка © kinopoisk

Канадский актёр Крис Готье скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает телеканал FoxNews.

"Покойся с миром, Крис! Тебя будет не хватать, брат! Ты был настоящим капитаном", — написал в социальных сетях актёр Колин О’Донохью, с которым Готье снимался вместе в сериале "Однажды в сказке".

Причины смерти актёра не указаны, однако, по информации телеканала, Готье умер после непродолжительной болезни.

Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс
Умер звезда фильмов "Рокки" и "Хищник" Карл Уэзерс

Ранее также стало известно, что канадский актёр Кеннет Митчелл, наиболее известный по роли Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет. Причина кончины не указывается, однако известно, что в 2019 году у Митчелла диагностировали "боковой амиотрофический склероз" — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

Оксана Попова
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