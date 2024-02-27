Умер актёр из сериалов "Сверхъестественное" и "Однажды в сказке" Крис Готье
Актёр из сериала "Сверхъестественное" Крис Готье умер на 49-м году жизни
Актёр Крис Готье. Обложка © kinopoisk
Канадский актёр Крис Готье скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает телеканал FoxNews.
"Покойся с миром, Крис! Тебя будет не хватать, брат! Ты был настоящим капитаном", — написал в социальных сетях актёр Колин О’Донохью, с которым Готье снимался вместе в сериале "Однажды в сказке".
Причины смерти актёра не указаны, однако, по информации телеканала, Готье умер после непродолжительной болезни.
Ранее также стало известно, что канадский актёр Кеннет Митчелл, наиболее известный по роли Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет. Причина кончины не указывается, однако известно, что в 2019 году у Митчелла диагностировали "боковой амиотрофический склероз" — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы.