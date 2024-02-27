Умер актёр из сериалов "Сверхъестественное" и "Однажды в сказке" Крис Готье

Канадский актёр Крис Готье скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает телеканал FoxNews.

"Покойся с миром, Крис! Тебя будет не хватать, брат! Ты был настоящим капитаном", — написал в социальных сетях актёр Колин О’Донохью, с которым Готье снимался вместе в сериале "Однажды в сказке".

Причины смерти актёра не указаны, однако, по информации телеканала, Готье умер после непродолжительной болезни.